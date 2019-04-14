Германия вернула Украине грамоту Петра I, которая подтверждает силовое подчинение украинской церкви Россией

14 апреля, 2019, 10:34

В Киев в субботу, 13 апреля 2019 года, привезли из Германии грамоту Петра I, которая свидетельствует об аннексии Украинской поместной церкви Москвой

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает РИСУ .

Реликвию отправили в заповедник "София Киевская".

"Сегодня ночью состоялось чрезвычайное происшествие - из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I. С моей заместителем Тамарой Мазур лично встретил артефакт в Международном аэропорту "Борисполь", - рассказал министр.

По словам Нищука, артефакт датирован 1708 годом. Во время Второй Мировой войны документ был утрачен, а с конца 50-х годов XX в. находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", - добавил министр.

Он поблагодарил ученых, которые нашли и исследовали культурную ценность, и всех, кто работал над возвращением уникального документа в Украину.

"По свидетельствам историков этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией. Ведь в нем есть оговорка Петра о том, что Москва имела сильные опасения, что Киевская митрополия вернется под власть Константинополя", - написал Нищук.