Денисова уехала в Москву на суды по взятым в плен украинским морякам
14 апреля, 2019, 09:38
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вечером в субботу, 13 апреля 2019 года, уехала в Москву, чтобы принять участие в судах по продлению ареста захваенным ФСБ России украинским морякам
Об этом она написала у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
"В очередной раз настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в русском плену", - отметила Денисова.
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Кроме того, она надеется на встречу с директором ФСБ России Александром Бортниковым и с советником президента России, главой Совета при президенте России по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.
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