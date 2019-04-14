Демонстрации против премьер-социалиста Эдди Рамы в Албании: есть раненые
Они бросали в стражей порядка камни и дымовые шашки, а также подожгли припаркованный у здания автомобиль. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки, передает DW .
В результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов, сообщила оппозиционная Демократическая партия.
По данным министерства внутренних дел Албании, также были ранены по меньшей мере пять полицейских.
Травмы получили и журналисты, информируют местные СМИ.
Протестующие обвиняют социалистическое правительство Эдди Рамы в коррупции и фальсификации результатов выборов.
В течение нескольких последних месяцев в стране проходят протесты с требованием отставки правительства.
Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестов.
"Я призываю вас к сопротивлению и восстанию, чтобы изгнать Раму", - заявил он во время выступления перед толпой.
Он также отметил, что в стране должны пройти досрочные выборы и введено переходное правительство. В свою очередь Эди Рама осудил насилие, заявив, что оппозиционные партии находятся на пути самоуничтожения.
- Эди Рама занимает должность премьера Албании с 2013 года, а в июне 2017 он был избран на второй срок.
- Страна с населением 2,9 миллиона человек является одной из беднейших в Европе. Албания является членом НАТО с 2009 года.
- Предыдущая попытка прорыва демонстрантов в парламент имела место 28 марта .
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