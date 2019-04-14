//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Демонстрации против премьер-социалиста Эдди Рамы в Албании: есть раненые

В албанской столице Тиране тысячи демонстрантов протестовали с требованием отставки премьер-министра страны Эдди Рамы. Во время акции в субботу, 13 апреля 2019 года, группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента

Они бросали в стражей порядка камни и дымовые шашки, а также подожгли припаркованный у здания автомобиль. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки, передает DW .

В результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов, сообщила оппозиционная Демократическая партия.

По данным министерства внутренних дел Албании, также были ранены по меньшей мере пять полицейских.

Травмы получили и журналисты, информируют местные СМИ.

Протестующие обвиняют социалистическое правительство Эдди Рамы в коррупции и фальсификации результатов выборов.

В течение нескольких последних месяцев в стране проходят протесты с требованием отставки правительства.

Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестов.

"Я призываю вас к сопротивлению и восстанию, чтобы изгнать Раму", - заявил он во время выступления перед толпой.

Он также отметил, что в стране должны пройти досрочные выборы и введено переходное правительство. В свою очередь Эди Рама осудил насилие, заявив, что оппозиционные партии находятся на пути самоуничтожения.

  • Эди Рама занимает должность премьера Албании с 2013 года, а в июне 2017 он был избран на второй срок.
  • Страна с населением 2,9 миллиона человек является одной из беднейших в Европе. Албания является членом НАТО с 2009 года.
  • Предыдущая попытка прорыва демонстрантов в парламент имела место 28 марта .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать