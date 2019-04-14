Демонстрации против премьер-социалиста Эдди Рамы в Албании: есть раненые

14 апреля, 2019, 08:33

В албанской столице Тиране тысячи демонстрантов протестовали с требованием отставки премьер-министра страны Эдди Рамы. Во время акции в субботу, 13 апреля 2019 года, группа протестующих пыталась прорваться через полицейский кордон к зданию парламента

Они бросали в стражей порядка камни и дымовые шашки, а также подожгли припаркованный у здания автомобиль. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки, передает DW .

В результате столкновений ранения получили 15 демонстрантов, сообщила оппозиционная Демократическая партия.

По данным министерства внутренних дел Албании, также были ранены по меньшей мере пять полицейских.

Травмы получили и журналисты, информируют местные СМИ.

Протестующие обвиняют социалистическое правительство Эдди Рамы в коррупции и фальсификации результатов выборов.

В течение нескольких последних месяцев в стране проходят протесты с требованием отставки правительства.

Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша призвал к продолжению протестов.

"Я призываю вас к сопротивлению и восстанию, чтобы изгнать Раму", - заявил он во время выступления перед толпой.

Он также отметил, что в стране должны пройти досрочные выборы и введено переходное правительство. В свою очередь Эди Рама осудил насилие, заявив, что оппозиционные партии находятся на пути самоуничтожения.