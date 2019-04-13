Зонтик или очки. Синоптик рассказала, какую погоду нам готовят выходные
13 апреля, 2019, 06:30
В субботу, 13 апреля, в Украине осадки начнут отступать, но в восточной части возможны грозы
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В западной части Украины будет прохладно, + 8 ... + 10. Существенные осадки маловероятны.
На севере особых осадков не ожидается, но будет холодно, +8 .. + 11.
Восточная часть Украины будет дождливой, даже будут греметь грозы, + 16 ... + 18.
В центре существенные осадки маловероятны, до +17.
В южной части местами также дожди, + 16 ... + 18.
В Киеве температура воздуха невысокая +8 .. + 9, осадков не предвидится.
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