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Зонтик или очки. Синоптик рассказала, какую погоду нам готовят выходные

В субботу, 13 апреля, в Украине осадки начнут отступать, но в восточной части возможны грозы

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западной части Украины будет прохладно, + 8 ... + 10. Существенные осадки маловероятны.

На севере особых осадков не ожидается, но будет холодно, +8 .. + 11.

Восточная часть Украины будет дождливой, даже будут греметь грозы, + 16 ... + 18.

В центре существенные осадки маловероятны, до +17.

В южной части местами также дожди, + 16 ... + 18.

В Киеве температура воздуха невысокая +8 .. + 9, осадков не предвидится.

 

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