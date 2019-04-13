Зеленского четыре раза вызывали в военкомат, но он не появлялся, - Минобороны

13 апреля, 2019, 20:52

Пригодного к несению военной службы гражданина Украины Владимира Зеленского на общих основаниях вызвали в военный комиссариат, но он не явился

Соответствующую официальную информацию вечером в субботу, 13 апреля 2019 года, распространила пресс-служба Минобороны, передает Еспресо.TV.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных в Металлургично-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание - солдат, военно-учетная специальность - делопроизводитель делопроизводства", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Зеленский годен к военной службе. При этом военную службу в ВС Украины не проходил.

"Для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызовам не прибывал", - добавили в пресс-службе.

Если обратить внимание на даты, то видно, что первая повестка шоумену, который сейчас выдвигается в президенты, была выписана в день начала АТО (15 апреля 2014 г.). Следующие две повестки также поступали в том же году.