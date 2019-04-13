В Вашингтоне мужчина поджег себя перед Белым домом
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Секретную службу США в twitter.
В пятницу, 12 апреля, в Вашингтоне неизвестный мужчина на электрической каталке поджег свою куртку перед зданием Белого дома.
"Мужчина на электрическом скутере-кресле поджег свою куртку, когда сидел на Пенсильвания-авеню по линии ограждения Белого дома с северной стороны. Офицеры в форме немедленно отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
"Мужчина был доставлен в местную больницу с травмами, которые, судя по всему, не угрожают его жизни", - сообщила служба.
UPDATE: The male subject has been transported to a local hospital with what appears to be non-life threatening injuries.- US Secret Service (@SecretService) 12 апреля 2019
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины