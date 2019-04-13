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В Вашингтоне мужчина поджег себя перед Белым домом


фото: REUTERS
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег себя перед Белым домом

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Секретную службу США в twitter.

В пятницу, 12 апреля, в Вашингтоне неизвестный мужчина на электрической каталке поджег свою куртку перед зданием Белого дома.

"Мужчина на электрическом скутере-кресле поджег свою куртку, когда сидел на Пенсильвания-авеню по линии ограждения Белого дома с северной стороны. Офицеры в форме немедленно отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

"Мужчина был доставлен в местную больницу с травмами, которые, судя по всему, не угрожают его жизни", - сообщила служба.

 

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