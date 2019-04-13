В Тюмени состоялся уличный бой. ФСБ сообщает о "нейтрализации бандитов, связанных с "ИГИЛ"
Об этом передает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) Российской Федерации, информирует Еспресо.TV.
Речь идет о "двух вооруженных лицах", которые "вынашивали намерения совершить террористические акты".
Как обычно отмечается во всех подобных пресс-релизах, мужчины якобы первыми открыли огонь "и в результате перестрелки, которая последовала за этим, были нейтрализованы".
По официальным данным, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди федералов нет.
Российские СМИ отмечают, что, кроме ФСБ, для проведения операции привлекались десятки сотрудников МВД, а жителей прилегающего района (около 150 человек) эвакуировали, а весь квартал обесточили.
Вследствие боестолкновения дом с вероятными "террористами" загорелся.
В региональном управлении Следственного комитета (СК) уточнили, что в доме обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.
Журналисты пишут, что одного из погибших звали Руслан и он был с Кавказа.
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