В Тюмени состоялся уличный бой. ФСБ сообщает о "нейтрализации бандитов, связанных с "ИГИЛ"

13 апреля, 2019, 15:37

Вечером 12 апреля 2019 г. сотрудники местного управления ФСБ окружили частный дом на улице Амурской, 118 в городе Тюмени (Западная Сибирь, РФ) и уничтожили его жителей, которые якобы принадлежали к террористической организации "Исламское государство"

Об этом передает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) Российской Федерации, информирует Еспресо.TV.

Речь идет о "двух вооруженных лицах", которые "вынашивали намерения совершить террористические акты".

Как обычно отмечается во всех подобных пресс-релизах, мужчины якобы первыми открыли огонь "и в результате перестрелки, которая последовала за этим, были нейтрализованы".

По официальным данным, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди федералов нет.

Российские СМИ отмечают, что, кроме ФСБ, для проведения операции привлекались десятки сотрудников МВД, а жителей прилегающего района (около 150 человек) эвакуировали, а весь квартал обесточили.

Вследствие боестолкновения дом с вероятными "террористами" загорелся.

В региональном управлении Следственного комитета (СК) уточнили, что в доме обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

Журналисты пишут, что одного из погибших звали Руслан и он был с Кавказа.