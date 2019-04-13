В Одессу прибыли броневики Hummer для украинской армии
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает "Укринформ".
"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. Сейчас мы находимся в 58 бригаде, а в это время в Одессе отгружаются боевые бронированные машины Hummer - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - сказал Полторак.
По словам министра обороны, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на $400 млн. Это - противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты.
- 11 апреля Степан Полторак заявил, что благодаря партнерам по НАТО почти 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли военную подготовку по стандартам Альянса.
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