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В Одессу прибыли броневики Hummer для украинской армии


фото: dumskaya.net
В Одесский порт прибыли 35 бронированных машин Hummer для нужд Вооруженных сил Украины

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает "Укринформ".

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь, США. Сейчас мы находимся в 58 бригаде, а в это время в Одессе отгружаются боевые бронированные машины Hummer - 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - сказал Полторак.

По словам министра обороны, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на $400 млн. Это - противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты.

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