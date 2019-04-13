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В Лисичанске произошел взрыв на желатиновом заводе, погибла женщина


фото: dsns.gov.ua
13 апреля в результате взрыва на Лисичанском желатиновом заводе погибла женщина

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

13 апреля в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский желатиновый завод" с разрушением фасадной части. При разборе завала было найдена погибшая женщина, работница предприятия.

Издание "Час пик" сообщает, что взрыв произошел при запуске технического оборудования. Взрывом снесло стену цеха, которая при обрушении придавила одну из работниц предприятия. Женщина скончалась до приезда "скорой".

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