В канадском Гамильтоне сгорел украинский центр
13 апреля, 2019, 22:12
В субботу, 13 апреля 2019 года, в канадском городе Гамильтон сгорело здание Украинского культурного центра
Правоохранители отметили, что возгорание возникло в ночь на субботу, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
В результате пожара никто не пострадал, однако огонь серьезно повредил дом, который принадлежал Союзе украинской молодежи.
Также в здании находилось отделение кредитного союза "будущность".
Пока неизвестно, какие потери понесло финансовое учреждение.
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