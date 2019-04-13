В канадском Гамильтоне сгорел украинский центр

13 апреля, 2019, 22:12

В субботу, 13 апреля 2019 года, в канадском городе Гамильтон сгорело здание Украинского культурного центра

Правоохранители отметили, что возгорание возникло в ночь на субботу, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

В результате пожара никто не пострадал, однако огонь серьезно повредил дом, который принадлежал Союзе украинской молодежи.

Также в здании находилось отделение кредитного союза "будущность".

Пока неизвестно, какие потери понесло финансовое учреждение.