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Украинцам задолжали 1,6 млрд грн больничных, - Денисова


фото: facebook
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Фонд социального страхования задолжал 1,6 млрд грн больничных

Об этом сообщает TCH.

"На сегодня задолженность фонда по выплате только пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, при этом срок задержки составляет 27 календарных дней. Кроме того, как мне стало известно, есть угроза, что в сентябре страховые выплаты могут совсем прекратиться", - рассказала Денисова.

Как объяснила омбудсмен, по информации директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Сергея Нестерова, задолженность возникла в связи с принятием дефицитного бюджета фонда на 2019 год.

Поводом для разговора с чиновником, по ее словам, стали многочисленные обращения граждан по поводу значительной задержки оплаты больничных.

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