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Украинская команда победила в командном зачете на VIII Европейской олимпиаде по математике для девушек

Украинская команда, в которую вошли Олеся Билык, Екатерина Горох, Карина Нечипорук и Влада Петрусенко, заняла первое место на VIII Европейской олимпиаде по математике для девочек (EGMO) с общим результатом команды 115 баллов

Об этом было объявлено 12 апреля 2019 г. во время награждения победителей олимпиады, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Соревнования - написание работ - длилось 2 дня, с 9 до 10 апреля. Ежедневно участники решали по три задачи. За каждую из них они могли получить от 0 до 7 баллов. Оценивались не только правильность, но и оригинальность решений.

В частности, девушки получили следующие награды:

  • Екатерина Горох (ученица 11-го класса КПНЛ № 145) - золотая медаль (31 балл)
  • Карина Нечипорук (ученица 11-го класса лицея №208) - золотая медаль (35 баллов)
  • Влада Петрусенко (ученица 11-го класса Новопечерской школы) - золотая медаль (33 балла)
  • Олеся Билык (ученица 11-го класса КПНЛ № 145) - бронзовая медаль (16 баллов).

Вторую и третью строчки в командном зачете заняли команды из Польши и Болгарии с общим результатом команд 110 и 105 баллов соответственно.

В личном первенстве победила участница из Сербии Елена Иванчич, которая все задачи решила с высоким результатом и в целом получила 42 балла.

В целом наибольшее количество баллов в командном зачете получила команда из США - 125 баллов. Однако из-за того, что они принимали участие в соревнованиях вне конкурса, первенство досталось именно украинской команде, которая по сумме баллов заняла второе место.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в своем выступлении поздравила победителей, а также поддержала девушек, которые не смогли получить высокий результат.

"Вы принадлежите к элитному клубу девушек-математиков, вы уже несете в себе больше возможностей и преимуществ чем другие, ваш опыт - богаче, а знания - шире. Позвольте дать вам совет, который когда-то Альберт Эйнштейн дал своему сыну: "Жизнь - как катание на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, надо двигаться". Поэтому независимо от того, стали вы медалисткой сегодня или нет, оправдались ваши усилия сейчас, в эту конкретную минуту, или нет - двигайтесь вперед. Жизнь любит настойчивых, любит вдохновенных, любит людей, которые имеют цель и идут к ней", - обратилась к участницам министр образования и науки Лилия Гриневич.

  • Соревнования такого формата проводились в Украине впервые. Чтобы побороться за первенство, в Киев приехали почти 200 знатоков математики из 49 стран мира.
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