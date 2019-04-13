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У посольства России в Киеве произошел взрыв


фото: dic.academic.ru
Сегодня, 13 апреля 2019 года, правоохранители получили сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе, возле посольства Российской Федерации, произошел взрыв

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - заявили в ведомстве.

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Технические службы проверяют информацию об обесточивании терминала и путепровода.

  • Напомним, в марте возле посольства России в Киеве открыли сквер имени трагически погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова.
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