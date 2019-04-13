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Супрун объяснила, как безопасно передвигаться на велосипеде в городе


фото: standard.co.uk
Чем больше теплеет на улице, тем больше времени можно проводить активно на свежем воздухе. В частности, ездить на велосипеде. Такая активность имеет множество преимуществ для здоровья. Она улучшает работу сердца и сосудов, гибкость и силу мышц, помогает бороться с тревогой и стрессом, сохранять вес в норме, улучшает осанку, координацию и подвижность суставов

Всеми этими преимуществами можно воспользоваться при одном важном условии - езда на велосипеде должна быть безопасной, отмечает у себя на Facebook и.о. министра Ульяна Супрун.

"По данным Управления безопасности дорожного движения, за первые 8 месяцев 2017 г. было зафиксировано 1071 ДТП с велосипедистами. В них погибло 139 человек. В прошлом году в Киеве и окрестностях города было зафиксировано 119 ДТП с велосипедистами. 4 велосипедиста погибли, еще 4 получили тяжелые травмы с угрозой для жизни, 12 велосипедистов сломали конечность или получили другие травмы средней степени. были аварии по вине как водителей авто и пешеходов, так и самих велосипедистов. Большинство из них можно было бы предотвратить, если бы участники движения соблюдали правила дорожного движения", - отмечает она.

Также и.о. министра привела важные правила безопасности, которые должен соблюдать каждый сознательный велосипедист, который заботится о своем здоровье и людей рядом.

Велосипедист обязан знать Правила дорожного движения (ПДД), выезжать на дороги общего назначения ни разу их не прочитав - глупо и опасно. Особое внимание обратите на правила проезда перекрестков, порядок выезда со второстепенной дороги на главную и приоритеты различных видов транспорта.

Желательно первые выезды осуществить в компании опытных коллег, которые смогут подстраховать и дать конкретные советы.

Пешеходный переход велосипедисты должны переходить пешком, ведя велосипед рядом.

Важно тренировать привычку "чувствовать" трафик и прогнозировать действия других участников движения. Обычно это приходит со временем и при регулярных выездах.

Внимательно изучите свои основные маршруты, остановки общественного транспорта, перекресток, скопление авто или потенциально опасные участки.

Регулярное техническое обслуживание велосипеда - гарантия того, что в ответственный момент у вас не откажут тормоза.

Техника владения велосипедом тоже важна. Отработайте в свободное время на безопасной площадке навыки экстренного торможения, поймите, как велосипед ведет себя в заносе и тренируйте баланс.

Водители не телепаты и не могут знать ваших намерений, поэтому обязательно показывайте, что хотите повернуть, остановиться или осуществить другой маневр. Также круто, например, поблагодарить автомобилиста, который вас пропустил - больше добра.

Прямолинейность движения тоже важна. Чем ровнее и спокойнее вы едете, тем безопаснее.

Шлем не является обязательным с точки зрения ПДД, но его необходимость продиктована здравым смыслом, состоянием дорог, поведением некоторых водителей и опытом велосипедистов.

Заметность на дороге - очень важна! Катафоты, светоотражающие элементы на велосипеде и одежде, яркий жилет, активный свет спереди и сзади - помогут вам обозначить себя и избежать многих неприятных ситуаций.

Также активный свет сделает поездку комфортной, потому что вы будете видеть недостатки дорожного полотна и будете чувствовать себя увереннее. Использование хорошей мигалки будет замечательной идеей даже днем.

Город днем и ночью очень разный. Помните это и будьте бдительнее, если выехали на свой стандартный маршрут, но в другое время суток, чем обычно.

Передвигаясь по дорогам, не прижимайтесь к самому краю. Там с большей вероятностью вы сможете найти гвоздик, открытый люк, яму, стекло или просто дождевую канализацию с продольными отверстиями, в которую может провалиться переднее колесо.

К тому же этим вы провоцируете автомобилиста попробовать втиснуться между вами и вторым рядом. По опыту многих опытных велосипедистов следует, что безопаснее - ехать по центру крайней правой полосы.

"Сохраните себе эти правила и поделитесь со всеми, кто ездит на велосипеде и любит велопрогулки. Соблюдение этих правил - залог безопасного движения", - подчеркнула Супрун.

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