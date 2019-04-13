США обвинили Россию в дестабилизации в Никарагуа

13 апреля, 2019, 07:55

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Никарагуа

Об этом сообщает "Укринформ".

Государственный секретарь США Майкл Помпео назвал "провокациями" действия России в Венесуэле и обратил внимание на попытки Кремля усилить свое негативное влияние в Никарагуа, где РФ пытается поддержать "чрезвычайно некомпетентное" руководство.

"Если говорить о лицемерных сторонниках политики невмешательства в Латинской Америке, то надо вспомнить и о русских. Венесуэла, латиноамериканские страны должны быть обеспокоены. Переброска войск на самолетах и открытие учебного центра в Венесуэле являются очевидными провокациями", - заявил госсекретарь США.

Помпео подчеркнул, что РФ усилила и без того присутствующую нестабильность в Венесуэле и стремится сделать это в других странах региона.

"Россия, как известно всем, имеет давние связи с авторитарными лидерами на Кубе и в Никарагуа. Она продает оружие, пропагандирует ложь, распространяет все типы пропаганды в этих странах", - подчеркнул государственный секретарь США.

Так, по его словам, в Никарагуа россияне открыли учебный центр для полиции, а также спутниковый комплекс в окрестностях столицы.

"Последствия участия РФ в Никарагуа, мягко говоря, не являются хорошими. Граждане Никарагуа страдают, они страдают от руководства, которое совершает вопиющие нарушения прав человека, душит свободу слова и отказывается признать свою чрезвычайную некомпетентность", - подчеркнул государственный секретарь США.

4 апреля стало известно, что Вашингтон готовит дополнительные шаги по принуждению российской стороны прекратить поддержку режима Николаса Мадуро в Венесуэле, куда недавно были переброшены два самолета РФ с военными и оборудованием.