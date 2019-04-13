Соратник Манафорта получил приговор за сотрудничество с "Оппозиционным блоком"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Паттена признали виновным в нелегальном лоббизме и сговоре, чтобы обойти американское законодательство, запрещающее иностранное финансирование избирательных кампаний и президентской инаугурации.
В 2018 году Паттен признал, что работал на "Оппозиционный блок", но не сообщил об этом правительству США, как требует законодательство. Кроме того, он рассказал, что организовал схему, чтобы купить билеты на инаугурацию президента США Дональда Трампа для состоятельного украинского клиента.
В то же время суд признал, что Паттен помог расследовать дело Пола Манафорта, экс-главы избирательной кампании Трампа и бывшего лоббиста экс-президента Украины Виктора Януковича и "Партии регионов".
Американские власти считают, что Манафорт и Паттен тесно сотрудничали с Константином Килимником, россиянином, которого Федеральное бюро расследований США подозревает в связях с российской разведкой. Килимника обвиняют в давлении на свидетелей, однако он не являлся в американский суд. По мнению властей США, сейчас он находится в России.
- Напомним, 13 марта федеральный суд США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту дополнительно 43 месяца тюремного заключения.
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