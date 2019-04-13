Скандал с квартирами умерших в Одессе. Прокурора Дудкевича взяли под домашний арест
Его отправили под круглосуточный домашний арест по меньшей мере до 12 мая 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на издание Думская.net .
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. По ее словам, подозреваемого также отстранили от занимаемой должности.
По данным следствия, Дудкевич имел доступ к документам на квартиру, хозяйка которой умерла, не оставив наследников, и распорядился ими с выгодой для себя и третьих лиц.
Прокуратура просила избрать ему жесткую меру пресечения, поскольку есть риск влияния на свидетелей, но суд решил, что домашнего ареста достаточно.
"Ходатайствовать о содержании под стражей. Сейчас решается вопрос об апелляционном обжаловании. У нас на это есть пять дней", - отметила Верба.
Заседание суда по избранию меры пресечения прокурору откладывали больше месяца.
По данным прокуратуры Одесской области, своими действиями он нанес ущерб на сумму свыше 800 тыс. грн.
- В случае, когда умирает житель того или иного населенного пункта, у которого не остается наследников, право собственности на его недвижимость переходит органам местного самоуправления. Эти квартиры, дома и земельные участки становятся коммунальными и должны переходить тем, кто стоят в очереди на получение жилья.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти