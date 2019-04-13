Скандал с квартирами умерших в Одессе. Прокурора Дудкевича взяли под домашний арест

13 апреля, 2019, 20:13

Суд избрал меру пресечения одесскому прокурору Владимиру Дудкевичу, подозреваемому в квартирной афере

Его отправили под круглосуточный домашний арест по меньшей мере до 12 мая 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на издание Думская.net .

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба. По ее словам, подозреваемого также отстранили от занимаемой должности.

По данным следствия, Дудкевич имел доступ к документам на квартиру, хозяйка которой умерла, не оставив наследников, и распорядился ими с выгодой для себя и третьих лиц.

Прокуратура просила избрать ему жесткую меру пресечения, поскольку есть риск влияния на свидетелей, но суд решил, что домашнего ареста достаточно.

"Ходатайствовать о содержании под стражей. Сейчас решается вопрос об апелляционном обжаловании. У нас на это есть пять дней", - отметила Верба.

Заседание суда по избранию меры пресечения прокурору откладывали больше месяца.

По данным прокуратуры Одесской области, своими действиями он нанес ущерб на сумму свыше 800 тыс. грн.