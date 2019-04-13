Ровно 5 лет назад на Донбассе впервые погиб украинский воин

13 апреля, 2019, 18:48

Ровно пять лет назад 13 апреля 2014 года под Славянском в бою с вооруженными и управляемыми РФ террористами погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины капитан Геннадий Биличенко

Группа офицеров СБУ, которая в сопровождении спецназовцев направлялась на встречу с представителями местной общины для проведения переговоров по мирному освобождению города Славянск от террористов, попала в засаду, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Сердце офицера спецслужбы остановилось на 42 году жизни... Уже на следующий день - 14 апреля 2014 г. было принято решение о начале антитеррористической операции", - отмечают в ведомстве.

"Капитан Биличенко был первым Украинским Воином, который погиб от рук росийских оккупантов во главе с Гиркиным-Стрелковым. Смерть Геннадия стала рубиконом в сознании всех украинцев: Россия развязала против Украины необъявленную войну. Каждый, кто считал себя патриотом, не дожидаясь призыва, встал на защиту родной земли", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В годовщину трагической гибели представители украинской спецслужбы вместе с семьей Геннадия Биличенко возложили цветы к памятному знаку на месте боя и почтили минутой молчания память 27 сотрудников СБУ, которые отдали свою жизнь за свободу украинского народа.

"Мы помним каждого Героя и делаем все, чтобы их семьи каждый день чувствовали нашу поддержку, - отметил Грицак. На примере их преданного и жертвенного служения Украине воспитывается новое поколение сотрудников Службы, а подвиги погибших офицеров и прапорщиков СБУ стали основой спектакля-реквиема "Война без срока", который за два последних года прошел во всех областях Украины ".