//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ровно 5 лет назад на Донбассе впервые погиб украинский воин

Ровно пять лет назад 13 апреля 2014 года под Славянском в бою с вооруженными и управляемыми РФ террористами погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины капитан Геннадий Биличенко

Группа офицеров СБУ, которая в сопровождении спецназовцев направлялась на встречу с представителями местной общины для проведения переговоров по мирному освобождению города Славянск от террористов, попала в засаду, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Сердце офицера спецслужбы остановилось на 42 году жизни... Уже на следующий день - 14 апреля 2014 г. было принято решение о начале антитеррористической операции", - отмечают в ведомстве.

"Капитан Биличенко был первым Украинским Воином, который погиб от рук росийских оккупантов во главе с Гиркиным-Стрелковым. Смерть Геннадия стала рубиконом в сознании всех украинцев: Россия развязала против Украины необъявленную войну. Каждый, кто считал себя патриотом, не дожидаясь призыва, встал на защиту родной земли", - отметил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В годовщину трагической гибели представители украинской спецслужбы вместе с семьей Геннадия Биличенко возложили цветы к памятному знаку на месте боя и почтили минутой молчания память 27 сотрудников СБУ, которые отдали свою жизнь за свободу украинского народа.

"Мы помним каждого Героя и делаем все, чтобы их семьи каждый день чувствовали нашу поддержку, - отметил Грицак. На примере их преданного и жертвенного служения Украине воспитывается новое поколение сотрудников Службы, а подвиги погибших офицеров и прапорщиков СБУ стали основой спектакля-реквиема "Война без срока", который за два последних года прошел во всех областях Украины ".

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

13 апреля, 2019 суббота

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать