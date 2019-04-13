"Компьютерный мастер. Недорого". В Одессе разоблачили мошенника, который выносил из домов оргтехнику

13 апреля, 2019, 18:25

Недавно на улице Микитинецкая в Ивано-Франковске одна из горожанок увидела объявление о недорогом ремонте компьютеров. Позвонила мастеру - он пришел в скором времени. Мужчина осмотрел системный блок и сообщил, что есть необходимость забрать его для полной диагностики в офис

Заявительница согласилась, мастер взял системный блок, 250 грн за сервисный осмотр на месте и оставил номер телефона и адрес офиса, пишет издание Курс.

Через неделю женщине сообщили, что ремонт ее компьютера уже будет стоить 3500 грн. Владелица решила не ремонтировать его и забрать назад. И на той стороне бросили трубку и в течение нескольких дней с ней уже никто не общался.

12 апреля женщина обратилась к патрульной полиции.

Как оказалось, офиса по ремонту техники по указанному "мастером" адресу тоже нет. Патрульные решили обхитрить мошенника его же методом. Инспектор позвонил на номер из объявления и рассказал о беде - мол, сломался ноутбук. И вызвал "мастера" домой, договорившись о времени и месте встречи.

Впоследствии "мастер" сообщил, что он уже на месте. Там его и застали не только патрульные, но и женщина, которая из-за доверия лишилась своего компьютера и узнала злоумышленника, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Задержанным оказался 25-летний уроженец Кировоградщины. Сейчас живет в Ивано-Франковске, а перед этим жил в Одессе. Мужчину доставили в городской отдел полиции и передали следователю для выяснения всех обстоятельств дела и детальной проверки.