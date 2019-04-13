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Протест "желтых жилетов" в Тулузе закончился столкновением с полицией

Очередные протесты "желтых жилетов" во Франции в субботу, 13 апреля 2019 года, начались с столкновения между активистами и полицией в Тулузе

Полиция подтвердила, что произведены аресты, но сколько именно, пока не смогла сказать, передает DW .

Задержания были вызваны тем, что протестующие подожгли припаркованный на улице фургон и строительный контейнер. Зато правоохранители применили к ним слезоточивый газ, чтобы помешать демонстрантам пройти в центр города.

Тогда как в Париже протесты к середине дня успокоились. Полиция заявила, что задержала 15 демонстрантов и провела проверки почти шести тысяч человек и транспортных средств. Но в целом во французской столице протесты, на которые собрались около 1300 человек, прошли без особых столкновений.

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