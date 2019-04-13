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Промоутер назвал имена следующих соперников Ломаченко


фото: REUTERS
Промоутер Василия Ломаченко Боба Арум назвал имена возможных следующих соперников украинского боксера

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер в twitter.

Арум рассказал о планах на следующий поединок для Василия Ломаченко. Если Майки Гарсия оставит титул чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Арум хочет организовать бой украинца против британца Люка Кэмпбелла в Лондоне.

В то же время, промоутер не отказывается от идеи поединке с Грасия.

"К черту эти плохие отношения Гарсии и Top Rank. Хочу насладиться тем, как Ломаченко выбьет дух из Майки", - заявил Арум.

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