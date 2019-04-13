Промоутер назвал имена следующих соперников Ломаченко
13 апреля, 2019, 11:26
Промоутер Василия Ломаченко Боба Арум назвал имена возможных следующих соперников украинского боксера
Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер в twitter.
Арум рассказал о планах на следующий поединок для Василия Ломаченко. Если Майки Гарсия оставит титул чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Арум хочет организовать бой украинца против британца Люка Кэмпбелла в Лондоне.
В то же время, промоутер не отказывается от идеи поединке с Грасия.
"К черту эти плохие отношения Гарсии и Top Rank. Хочу насладиться тем, как Ломаченко выбьет дух из Майки", - заявил Арум.
Bob Arum says if Mikey vacates, he'd like to match Loma vs. Luke Campbell in London next #lomacrolla pic.twitter.com/Ldo31Y3RJl- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 13 апреля 2019
- 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку .
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самым желанным соперником Майки Гарсия .
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