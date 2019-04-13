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Посол США призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной


фото: radiosvoboda.org
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал Россию сесть за стол переговоров для восстановления территориальной целостности Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы глубоко заботимся о территориальной целостности Украины, которая нарушена. Аннексия Крыма и длительный конфликт на востоке Украины не решены. Ничего не было сделано в смысле положительных шагов на пути восстановления границ целой и свободной Украины. Время сесть за стол переговоров и найти какие-то решения, что не происходило в течение последних лет ", - сказал Хантсман.

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