Посол США призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной
13 апреля, 2019, 13:29
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал Россию сесть за стол переговоров для восстановления территориальной целостности Украины
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Мы глубоко заботимся о территориальной целостности Украины, которая нарушена. Аннексия Крыма и длительный конфликт на востоке Украины не решены. Ничего не было сделано в смысле положительных шагов на пути восстановления границ целой и свободной Украины. Время сесть за стол переговоров и найти какие-то решения, что не происходило в течение последних лет ", - сказал Хантсман.
- Напомним, 13 апреля госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Никарагуа.
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