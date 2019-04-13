Порошенко собрался дебатировать на "Олимпийском" 14 апреля с билетными операторами

13 апреля, 2019, 13:35

14 апреля, в 14:00, на НСК "Олимпийский" запланирована панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель одного из сервисов по продаже билетов Максим Плахтий.

В это же время, согласно официальному сообщению пресс-службы действующего президента Украины, стадион планирует посетить Петр Порошенко .

"Уважаемые кандидаты в президенты и их команды, прошу перестать запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель", - написал Максим Плахтий.