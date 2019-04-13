Порошенко собрался дебатировать на "Олимпийском" 14 апреля с билетными операторами
13 апреля, 2019, 13:35
14 апреля, в 14:00, на НСК "Олимпийский" запланирована панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019
Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель одного из сервисов по продаже билетов Максим Плахтий.
В это же время, согласно официальному сообщению пресс-службы действующего президента Украины, стадион планирует посетить Петр Порошенко .
"Уважаемые кандидаты в президенты и их команды, прошу перестать запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель", - написал Максим Плахтий.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко дебатировать на "Олимпийском" 19 апреля, в 19:00.
- 13 апреля пресс служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко 14 апреля придет на НСК "Олимпийский" для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
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