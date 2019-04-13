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Порошенко объявил, что 14 апреля придет на дебаты на НСК "Олимпийский"


фото: president.gov.ua
Петр Порошенко 14 апреля придет на НСК "Олимпийский" для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Пресс-служба главы государства объявила об аккредитации на мероприятие с участием Петра Порошенко, которое состоится на НСК "Олимпийский" в 14:00.

"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", - говорится в сообщении.

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