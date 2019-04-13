Порошенко объявил, что 14 апреля придет на дебаты на НСК "Олимпийский"
13 апреля, 2019, 11:11
Петр Порошенко 14 апреля придет на НСК "Олимпийский" для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Пресс-служба главы государства объявила об аккредитации на мероприятие с участием Петра Порошенко, которое состоится на НСК "Олимпийский" в 14:00.
"В воскресенье, 14 апреля в 14:00 президент Украины Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", - говорится в сообщении.
- 12 апреля Петр Порошенко заявил, что настаивает на проведении предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 19 апреля на Общественном телевидении и 14 апреля на НСК "Олимпийский".
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с Петром Порошенко в эфире программы "Право на власть".
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