Началась регистрация на Global Teacher Prize 2019: победитель получит четверть миллиона и современную компьютеризированную библиотеку для своей школы
Об этом заявила министр образования и науки Лилии Гриневич по случаю старта премии 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте конкурса.
"Я призываю быть неравнодушными и номинировать учителей, которых вы считаете лучшими в своем деле. Часто действительно достойные учителя очень скромные и не могут выдвинуть себя на премию самостоятельно. Но талант и большой труд должны признаваться и вознаграждаться. Эта премия - это возможность сделать вашего лучшего учителя известным всей Украине", - отметила Гриневич.
В этом году победитель премии получит год бесплатного обучения, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и главный денежный приз - 250 тыс. грн. Кроме того, в этом году впервые предусмотрен дополнительный приз для школы, где работает победитель. Речь идет о современной библиотеке с удобными рабочими местами и компьютерным оборудованием.
Справка
За два года в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine приняли участие более 5000 учителей. Победитель 2017 - Пауль Пшеничка, учитель физики из Черновцов попал в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус" (впервые за 26 лет независимости в таком рейтинге оказался педагог) и выступил перед депутатами с трибуны Верховной Рады. А победитель премии 2018 - преподаватель информатики из Запорожья Александр Жук, вошел в рейтинг "30 under 30" по версии Kyiv Post.
Global Teacher Prize - "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским миллиардером Санни варки в 2014 году. Это одна из крупнейших премий в мире за профессиональные достижения, а в сфере образования - первая и единственная премия такого масштаба.
Национальную премию в Украине с 2017 года реализует общественный союз "Освитория", цель которой не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж профессии учителя.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины