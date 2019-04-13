Началась регистрация на Global Teacher Prize 2019: победитель получит четверть миллиона и современную компьютеризированную библиотеку для своей школы

13 апреля, 2019, 21:10

С 11 апреля по 1 августа продолжается регистрация для участия в ежегодной национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine 2019. Учитель может отправиться самостоятельно или быть номинирован учениками, родителями, коллегами или другими неравнодушными, которые считают его достойным признания

Об этом заявила министр образования и науки Лилии Гриневич по случаю старта премии 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте конкурса.

"Я призываю быть неравнодушными и номинировать учителей, которых вы считаете лучшими в своем деле. Часто действительно достойные учителя очень скромные и не могут выдвинуть себя на премию самостоятельно. Но талант и большой труд должны признаваться и вознаграждаться. Эта премия - это возможность сделать вашего лучшего учителя известным всей Украине", - отметила Гриневич.

В этом году победитель премии получит год бесплатного обучения, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и главный денежный приз - 250 тыс. грн. Кроме того, в этом году впервые предусмотрен дополнительный приз для школы, где работает победитель. Речь идет о современной библиотеке с удобными рабочими местами и компьютерным оборудованием.

Справка

За два года в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine приняли участие более 5000 учителей. Победитель 2017 - Пауль Пшеничка, учитель физики из Черновцов попал в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев" журнала "Фокус" (впервые за 26 лет независимости в таком рейтинге оказался педагог) и выступил перед депутатами с трибуны Верховной Рады. А победитель премии 2018 - преподаватель информатики из Запорожья Александр Жук, вошел в рейтинг "30 under 30" по версии Kyiv Post.

Global Teacher Prize - "Нобелевская премия" для учителей, основанная арабским миллиардером Санни варки в 2014 году. Это одна из крупнейших премий в мире за профессиональные достижения, а в сфере образования - первая и единственная премия такого масштаба.

Национальную премию в Украине с 2017 года реализует общественный союз "Освитория", цель которой не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж профессии учителя.