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На столичном Гостомельском шоссе Opel слетел в лесные насаждения. Есть пострадавшие

Под Киевом на Гостомельской трассе машина слетела в кювет

По предварительной информации, Honda подрезала внедорожник Toyota, в результате чего тот вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel, после чего последнего выбросило с дороги, рассказывают ВартовиЕспресо .

В дорожном происшествии пострадали два человека, девушка и мужчина с Opel. Их с травмами различной степени тяжести забрала "скорая".

На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства ДТП.

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