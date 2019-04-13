На столичном Гостомельском шоссе Opel слетел в лесные насаждения. Есть пострадавшие
13 апреля, 2019, 16:47
Под Киевом на Гостомельской трассе машина слетела в кювет
По предварительной информации, Honda подрезала внедорожник Toyota, в результате чего тот вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Opel, после чего последнего выбросило с дороги, рассказывают ВартовиЕспресо .
В дорожном происшествии пострадали два человека, девушка и мужчина с Opel. Их с травмами различной степени тяжести забрала "скорая".
На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства ДТП.
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