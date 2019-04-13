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На Луганщине идет строительство 11 современных амбулаторий

В Луганской области продолжается возведение современных амбулаторий. На завершающей стадии находятся 8 из 11 запланированных на этот год заведений семейной медицины

Общая стоимость строительства амбулаторий составляет 74,4 млн грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЛугОГА.

"Каждый человек имеет право на качественную медицинскую помощь независимо от того, живет он в городе или селе. Благодаря реформе первичного звена медицины на Луганщине создаются достойные условия и для пациентов, и для врачей. Районы, где десятилетиями не строились учреждения здравоохранения, получат новые амбулатории с автомобилями для врачей в комплекте. Уже сейчас видно, как меняется лицо украинской медицины", - говорится в сообщении.

Первой была построена врачебная амбулатория в Кременном. Сейчас идет ее оснащение соответствующим оборудованием и мебелью. На очереди - амбулатория в Новопскове. Типовые проекты амбулаторий утверждены на общегосударственном уровне.

Все заведения будут оснащены кардиографом, тонометром, глюкометром, а также гематологическим и биохимическим анализаторами для экспресс-анализа крови. Завершение и сертификация всех амбулаторий ожидается в текущем году.

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