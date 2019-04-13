МВД призывает штабы обоих кандидатов не расшатывать ситуацию накануне второго тура
Об этом в Facebooк заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также Яровой сообщил, что накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обеих штабов по мерам безопасности. Во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.
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"В случае, если дебаты все же пройдут на НСК "Олимпийский", организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также запрету проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих. Кроме этого, мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - подчеркнул Яровой.
Он добавил, что МВД будет работать в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.
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"Мы подходим к завершающей фазе избирательного процесса, и атмосфера в обществе - напряженная. В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами, поэтому наша задача - предотвращать такие ситуации. Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - подчеркнул Яровой.
- 21 апреля должен состояться второй тур выборов президента Украины, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
- 9 апреля полиция начала подготовку к возможным дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский".
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