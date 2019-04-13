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Медведчук объяснил, чем будет заниматься в случае победы Зеленского

Руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что будет продолжать переговоры по освобождению украинских моряков, которые содержатся в РФ

Об этом Медведчук написал в Twitter, передает Еспресо.TV .

"Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - написал Медведчук в субботу, 13 апреля 2019 года.

Днем ранее он заявил, что для участия в переговорах по военнопленных "никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо".

  • Перед этим политик заявлял, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Украины Порошенко, его не назначали вести переговоры официально, поэтому вывести его из переговорного процесса невозможно.
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