Медведчук объяснил, чем будет заниматься в случае победы Зеленского
13 апреля, 2019, 19:31
Руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что будет продолжать переговоры по освобождению украинских моряков, которые содержатся в РФ
Об этом Медведчук написал в Twitter, передает Еспресо.TV .
"Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - написал Медведчук в субботу, 13 апреля 2019 года.
Днем ранее он заявил, что для участия в переговорах по военнопленных "никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо".
- Перед этим политик заявлял, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Украины Порошенко, его не назначали вести переговоры официально, поэтому вывести его из переговорного процесса невозможно.
Читайте также
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях