Ломаченко разгромил Кроллу: полное видео боя
13 апреля, 2019, 08:55
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко защищал в поединке против Энтони Кролла титулы чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Ломаченко в третьем раунде отправил Кроллу в нокдаун, а в четвертой трехминутке нокаутировал британца ударом в висок.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кролла.
- Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
- 12 апреля стали известны уточненные данные по гонорарам украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
- Промоутер Василия Ломаченко американец Эдди Хирн прокомментировал, сможет ли британец Энтони Кролла подобрать ключ к украинцу.
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