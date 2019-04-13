Ломаченко рассказал, сколько будет восстанавливаться после перелома руки

13 апреля, 2019, 12:51

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться после перелома руки в бою с британцем Энтони Кролла

Об этом сообщает EsNews.

По словам Ломаченко, на восстановление после травмы ему понадобится шесть-восемь недель.

"Я сломал руку. Последним ударом сломал. Это плохо. Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это плохо, потому что это лишняя трата времени. Шесть-восемь недель может уйти, посмотрим", - сказал Ломаченко.