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Ломаченко рассказал, сколько будет восстанавливаться после перелома руки


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться после перелома руки в бою с британцем Энтони Кролла

Об этом сообщает EsNews.

По словам Ломаченко, на восстановление после травмы ему понадобится шесть-восемь недель.

"Я сломал руку. Последним ударом сломал. Это плохо. Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это плохо, потому что это лишняя трата времени. Шесть-восемь недель может уйти, посмотрим", - сказал Ломаченко.

 

 

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