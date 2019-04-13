Ломаченко рассказал, сколько будет восстанавливаться после перелома руки
13 апреля, 2019, 12:51
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться после перелома руки в бою с британцем Энтони Кролла
Об этом сообщает EsNews.
По словам Ломаченко, на восстановление после травмы ему понадобится шесть-восемь недель.
"Я сломал руку. Последним ударом сломал. Это плохо. Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это плохо, потому что это лишняя трата времени. Шесть-восемь недель может уйти, посмотрим", - сказал Ломаченко.
- 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку .
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самым желанным соперником Майки Гарсия .
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