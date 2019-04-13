//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ломаченко не пропустил ни одного удара, - соперник назвал украинца феноменальным боксером


фото: REUTERS
Британец Энтони Кролла после поражения от Василия Ломаченко назвал украинца феноменальным боксером

Об этом сообщает Boxingscene.

"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил ни одного удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", - сказал Кролла.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

13 апреля, 2019 суббота

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать