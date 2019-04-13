Ломаченко не пропустил ни одного удара, - соперник назвал украинца феноменальным боксером
13 апреля, 2019, 14:50
Британец Энтони Кролла после поражения от Василия Ломаченко назвал украинца феноменальным боксером
Об этом сообщает Boxingscene.
"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил ни одного удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", - сказал Кролла.
- 3 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку .
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самым желанным соперником Майки Гарсия.
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