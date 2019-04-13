Ломаченко не пропустил ни одного удара, - соперник назвал украинца феноменальным боксером

13 апреля, 2019, 14:50

Британец Энтони Кролла после поражения от Василия Ломаченко назвал украинца феноменальным боксером

Об этом сообщает Boxingscene.

"Моя гордость пострадала больше, чем мое тело. Я хотел выжать лучшее из себя, но он просто феноменален. Я понимал где нахожусь, когда удар пришелся в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств. Он очень особенный. Он не пропустил ни одного удара. Он будет доминировать и делать все, что захочет в спорте", - сказал Кролла.