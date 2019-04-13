КОРД схватил в Хмельницком вооруженную банду киевлян во главе с криминальным авторитетом
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Разбой группа совершила еще в 2015 году, но долгое время он оставался нераскрытым. Только с созданием в конце 2018 года в структуре ГУЧП в Хмельницкой области управления стратегических расследований, которое специализируется на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами, появились реальные шансы разоблачить и привлечь к ответственности опасных преступников.
Для успешного документирования преступной деятельности и проведения спецоперации по задержанию подозреваемых в разбое лиц, которых разыскивали в течение трех лет, работникам новосозданного подразделения понадобилось всего несколько месяцев.
Все задержанные - жители Киева в возрасте 45-49 лет. Один из них является столичным криминальным авторитетом.
В 2015 году в Славуте мужчины, представившись работниками полиции, вывезли местного предпринимателя с рынка на территорию заброшенного животноводческого комплекса и, применив физическое насилие и угрожая ему оружием, отобрали 120 тыс. грн, $ 5тыс. и золотые изделия. Сейчас правоохранители проверяют членов группы на причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям корыстно-насильственной направленности на территории не только Хмельницкой области, но и в других регионах страны.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых лиц. В результате были изъяты устройства для отстрела резиновых пуль, охотничьи ружья, карабины, патроны к ним, ножи, десятки номерных знаков и регистрационных документов на автомобили, бронированный автомобиль элитного класса, который использовался во время совершения разбоя, и несколько мобильных телефонов с различными номерами и долговые расписки граждан.
Все следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция указанной статьи за разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой с применением оружия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Всем трем членам преступной группы в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Расследование продолжается.
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