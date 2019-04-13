Госпогранслужба набирает летчиков и авиаинженеров
13 апреля, 2019, 22:36
Государственная пограничная служба Украины приглашает на работу летчиков и технический персонал
Об этом передает Национальный промышленный портал .
Служба готова предложить вакансии в каждом регионе Украины.
Денежное обеспечение варьируется от 9 тыс. до 35 тыс. грн.
Отправить резюме и задать вопрос можно по электронной почте:
инженеры: 42mn010@ukr.net,
летчики: a_lanka1467@ukr.net.
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