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Глава УГКЦ в обращении к молодежи: "Не дадим никому высмеять Украину"

"Мы будем проявлять нашу национальную и христианскую зрелость через участие в выборах Президента Украины. Поэтому призываю вас к зрелой ответственности. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданием нашего народа, который ценой собственной жизни борется за настоящую свободу!"

Призвал отец и глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав в традиционном послании к молодежи на Вербное воскресенье, передает Еспресо.TV.

В Послании говорится, что по недавним социологическим опросам, большинство молодых украинцев важнейшей ценностью своей жизни считает свободу. Стоит заметить, что такой позиции придерживается и большинство взрослого населения. Для постсоветского украинского общества такой ценностный ориентир можно считать настоящим прорывом.

"В конце 2013 года, - пишет глава УГКЦ к молодежи, - нас пытались лишить возможности реализовать нашу национальную мечту - мечту о свободной, соборной, европейской Украине. И вполне неслучайно, что противоположные силы выбрали мишенью своего удара именно молодежь. Церковные колокола пробудили нашу совесть, и мы на Майдане ценой больших жертв отстояли наше право в свободе делать добро, свободно жить на своей Богом данной земле. Среди Героев Небесной сотни были и ваши ровесники - студенты, спортсмены, волонтеры, молодые родители. Они по Божьему вечному "теперь" смотрят на нас сегодня, чтобы снова колоколами совести пробудить нас к отзывчивости и ответственности. Сегодня нашу свободу ценой большого самопожертвования оберегают от российского агрессора защитники на Востоке Украины, которым мы не имеем права нанести удар в спину".

Свобода, отмечается в тексте, - это не просто человеческая ценность, которой никто не имеет права нас лишить. Настоящая свобода - это дар Божий, который мы получили во Христе-Иисусе.

"Призыв к росту в свободе одновременно является призывом к созреванию в ответственности. Ведь сейчас враг нашего спасения - личного и национального - снова пытается усыпить нашу чуткость. Хочет, чтобы мы воспринимали свободу как право без личного усилия, чтобы просто "плыли по течению", сами отказались от высоких устремлений и идеалов", - обращает внимание духовный лидер молодых людей.

Настоящая свобода, подчеркивает Послание, невозможна без ответственности. Свобода без ответственности становится слепой и разрушительной силой, произволом, что закрывает глаза на прежние достижения, уничтожает имеющееся добро - личное и общественное - и ставит под сомнение личное и национальное "завтра".

"История спасения показывает всем нам, что дорога из рабства к свободе - это тяжелый и долгий путь, которым надо шагать со дня на день, последовательно и выносливо. На этом пути возможны ошибки, но нельзя допускать преступного равнодушия или легкомысленности, которыми мы сами, часто даже не замечая этого, переходим на сторону нашего противника, сами добровольно возвращаемся под его ярмо", - считает блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ отмечает, что сегодня мы в Украине будем выявлять нашу национальную и христианскую зрелость через участие в выборах Президента Украины. "Для кого-то из вас это, - пишет предстоятель к молодым украинцам, - возможно, первые выборы в жизни. Именно этот день может стать решающим для судьбы страны на десятилетия, а может, даже для ее дальнейшего существования. Поэтому призываю вас к зрелой ответственности. Только зрелая личность способна предвидеть последствия своего выбора и брать на себя личную ответственность за них. Не дадим никому высмеять Украину, глумиться над кровью и страданием нашего народа, который ценой собственной жизни борется за настоящую свободу!".

Для того чтобы молодые украинцы лучше и как можно сознательно приняли личное и ответственное решение, Глава Церкви вспомнил критерии, которые в свое время выразил святой памяти Блаженнейший Любомир и по каким, по его мнению, необходимо оценивать претендентов на посты в органы государственной власти: профессионализм, порядочность и патриотизм. "Только тот, кто имеет все три черты, может быть достойным нашего доверия", - отмечается в послании.

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