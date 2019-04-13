Глава мятежа в Судане подал в отставку на следующий день после переворота

13 апреля, 2019, 12:08

Глава военного переворота в Судане Авад ибн Ауф подал в отставку на следующий день после мятежа

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на BBC.

Об отставке Министра обороны Судана Авада ибн Ауфа было объявлено на государственном телевидении.

"Глава военного совета Судана ушел в отставку на следующий день после совершения государственного переворота", - говорится в заявлении.

Министр обороны назвал своего преемника, которым стал генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан.

Такое решение было принято после того, как протестующие отказались покидать улицы, заявив о том, что лидер переворота ибн Ауф был слишком близким к экс-президенту.

По словам организаторов протестов, отставка министра стала победой для демонстрантов. Теперь они требуют перехода к гражданскому правлению в стране, после чего будут готовы разойтись по домам.