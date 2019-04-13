ЕС снял санкции с девяти человек из окружения Януковича, - СМИ
13 апреля, 2019, 14:27
Евросоюз исключил из санкционного списка девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Welt am Sonntag .
ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году в отношении окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за отсутствия доказательств.
Об этом свидетельствуют внутренние документы Европейской службы внешних связей.
Сейчас в списке санкций ЕС находятся 170 человек и 44 организации. Все они нанесли ущерб территориальной целостности Украины. Кто именно был выведен из-под санкций, издание не уточняет.
- Напомним, 27 февраля 2019 послы ЕС решили исключить из санкционного списка экс-главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева.
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