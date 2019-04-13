Декоммунизация по-винницки: улицы не будут переименовывать, а "посвятят" другим людям

13 апреля, 2019, 20:34

Исполком городского совета Винницы утвердил перечень улиц, которым поменяют толкование. Например, улица Петра Запорожца, названная в честь советского деятеля, будет посвящена военному УНР. Его также звали Петр Запорожец. Такое решение еще должны утвердить на сессии горсовета, которая будет в конце апреля

В перечне 14 улиц и переулков, названия которых предлагают не менять, а посвятить другим. Ведь сейчас эти улицы названы в честь советских деятелей и событий в истории СССР, что является нарушением закона Украины о декоммунизации, рассказывает портал 20minut .

Перечень улиц изложен в решении. Его должны еще принять на сессии горсовета, которая должна состояться 26 апреля 2019 г.