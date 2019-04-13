39 украинцев оштрафовали за подделку документов при получении гражданства Венгрии, еще 12 получили условные сроки, - СМИ
13 апреля, 2019, 21:51
Районный суд венгерского города Ньиредьхаза (80 км от границы с Украиной) принял решение по делу по обвинению граждан Украины в подделке документов о получении венгерского гражданства
12 обвиняемых приговорены к условным срокам - от 2 до 10 лет заключения. Еще 39 украинцев, которые пытались мошенническим способом получить гражданство Венгрии, оштрафованы, пишет закарпатское издание Mukachevo.net со ссылкой на материалы венгерских СМИ.
Максимальный срок получили двое обвиняемых, у которых двойное гражданство Венгрии и Украины.
Они признали, что прибегали к мошенничеству и фальсификации в помощи украинцам получить гражданство Венгрии за денежное вознаграждение.
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