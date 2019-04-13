12 апреля на фронте: погиб один украинский военный, уничтожены два оккупанта

13 апреля, 2019, 07:25

12 апреля на фронте в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, уничтожены два оккупанта

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружения и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у населенного пункта Авдеевка; дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное; из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Гнутово; трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Троицкое; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Зайцево.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 12 апреля двое оккупантов были уничтожены, трое - ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.