Жить без "живого" президента - глава наблюдательного совета Общественного о вероятной победе Зеленского

12 апреля, 2019, 21:07

В случае победы Владимира Зеленского на выборах украинцам придется жить без "живого" президента

Об этом сказала глава Наблюдательного совета Общественного телевидения Светлана Остапа, передает Общественное.

"Потому что вживую президента мы не можем ни услышать, ни задать ему вопрос. Сколько мы пытались вызвать его на пресс-конференцию, просили его советников организовать пресс-конференцию. Еще целый сериал отечественный относительно дебатов - делается все, чтобы не прийти на классические дебаты, где можно услышать человека, все, что он думает о том, что мы хотим знать", - сказала Остапа.

Она подчеркнула, что ее напрягает ситуация, когда общество не знает многих вещей о кандидате в президенты и не может узнать.