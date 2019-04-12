Журналистам "России-1" запретили на 5 лет въезд в Шенген

12 апреля, 2019, 14:54

Эстония на пять лет запретила въезд в Шенгенскую визовую зону журналистам российского телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову

Об этом со ссылкой на полицию безопасности Эстонии сообщает ERR.

Министерство внутренних дел запретило обоим журналистам въезд в Шенгенское визовое пространство на пять лет, говорится в сообщении.

Отмечается, что Ерофеева и Костриков прибыли из России в Финляндию за визами, которые получили в посольствах Италии и Франции. Потом российские пропагандисты приплыли на пароме в Эстонию.

За данными полиции безопасности, в их задачу входила съемка для новостей "Вести" телеканала "Россия-1", клипа, который высмеивает деятельность религиозной организации и разжигает враждебное отношение к ней.

Отмечается также, что российские репортеры скрывали реальные цели своей поездки.

В частном порядке, со скрытыми камерами, тележурналисты провели видеосъемку Кесклиннской общины «Свидетелей Иеговы» в Таллинне и его членов, говорится в сообщении.

Отснятый материал использовался в телерепортаже для российского вещателя, туда были включены клипы аналогичного характера, снятые в Финляндии. В этих сюжетах члены сообщества "Свидетели Иеговы" высмеивались исключительно за их религиозные верования, отмечают в полиции.