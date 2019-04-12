Журналистам "России-1" запретили на 5 лет въезд в Шенген
Об этом со ссылкой на полицию безопасности Эстонии сообщает ERR.
Министерство внутренних дел запретило обоим журналистам въезд в Шенгенское визовое пространство на пять лет, говорится в сообщении.
Отмечается, что Ерофеева и Костриков прибыли из России в Финляндию за визами, которые получили в посольствах Италии и Франции. Потом российские пропагандисты приплыли на пароме в Эстонию.
За данными полиции безопасности, в их задачу входила съемка для новостей "Вести" телеканала "Россия-1", клипа, который высмеивает деятельность религиозной организации и разжигает враждебное отношение к ней.
Отмечается также, что российские репортеры скрывали реальные цели своей поездки.
В частном порядке, со скрытыми камерами, тележурналисты провели видеосъемку Кесклиннской общины «Свидетелей Иеговы» в Таллинне и его членов, говорится в сообщении.
Отснятый материал использовался в телерепортаже для российского вещателя, туда были включены клипы аналогичного характера, снятые в Финляндии. В этих сюжетах члены сообщества "Свидетели Иеговы" высмеивались исключительно за их религиозные верования, отмечают в полиции.
- Напомним, 4 февраля 2019 г. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания прекратил трансляцию запрещенного российского телевизионного канала "Телерадиосеть Благих Новостей".
- В январе в Литве рассматривали жалобу на российские каналы "Россия-24" и PBK Lietuva за телерепортажи о церемении вручения Премии свободы партизанам, говорили, что те "воевали на стороне Гитлера" и "убили тысячи мирных жителей".
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