Журналиста поразил избыточный вес звезды "Барселоны"

12 апреля, 2019, 16:14

Корреспондент французского издания Le Parisien Жюльен Лоран был удивлен внешним видом уругвайского форварда "Барселоны" Луиса Суареса

Слова журналиста приводит BBC.

Жюльен Лоран впервые в сезоне-2018/19 увидел Суареса вживую на матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Сколько он прибавил веса? Просто невероятно. Я не осознавал этого, когда смотрел его игру по телевизору, а сейчас впервые увидел его вживую в этом сезоне. Не могу поверить, что он такой толстый. Не знаю, как в таком клубе игроку позволили настолько себя запустить ", - заявил журналист.