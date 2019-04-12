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Журналиста поразил избыточный вес звезды "Барселоны"


фото: Reuters
Корреспондент французского издания Le Parisien Жюльен Лоран был удивлен внешним видом уругвайского форварда "Барселоны" Луиса Суареса

Слова журналиста приводит BBC.

Жюльен Лоран впервые в сезоне-2018/19 увидел Суареса вживую на матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Сколько он прибавил веса? Просто невероятно. Я не осознавал этого, когда смотрел его игру по телевизору, а сейчас впервые увидел его вживую в этом сезоне. Не могу поверить, что он такой толстый. Не знаю, как в таком клубе игроку позволили настолько себя запустить ", - заявил журналист.

  • В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед". Единственный гол был забит после того, как Луис Суарес головой пробил по воротам и мяч от Люка Шоу залетел в сетку.
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