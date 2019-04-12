Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном, - СМИ
12 апреля, 2019, 16:42
Кандидат в президенты Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, что в Париже, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает Укринформ.
Напомним, 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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