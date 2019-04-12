//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном, - СМИ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, что в Париже, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает Укринформ.

Напомним, 12 апреля Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать