За размещение в ФБ фото с бюллетенем на Мосийчука составили админпротокол

12 апреля, 2019, 13:42

На народного депутата Игоря Мосийчука оформили протокол об админнарушении за предвыборную агитацию в день выборов

Об этом советник министра внутренних дел Михаил Апостол написал в Facebook .

"Попался))) В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации", - отметил Апостол.

Он напомнил, что нардеп разместил на своей странице в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования.

"Будет судебное разбирательство", - отметил советник.

Апостол обнародовал фотографии составления админпротокола и сам протокол.