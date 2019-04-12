За размещение в ФБ фото с бюллетенем на Мосийчука составили админпротокол
12 апреля, 2019, 13:42
На народного депутата Игоря Мосийчука оформили протокол об админнарушении за предвыборную агитацию в день выборов
Об этом советник министра внутренних дел Михаил Апостол написал в Facebook .
"Попался))) В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации", - отметил Апостол.
Он напомнил, что нардеп разместил на своей странице в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования.
"Будет судебное разбирательство", - отметил советник.
Апостол обнародовал фотографии составления админпротокола и сам протокол.
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