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За размещение в ФБ фото с бюллетенем на Мосийчука составили админпротокол

На народного депутата Игоря Мосийчука оформили протокол об админнарушении за предвыборную агитацию в день выборов

Об этом советник министра внутренних дел Михаил Апостол написал в Facebook .

"Попался))) В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации", - отметил Апостол.
 
Он напомнил, что нардеп разместил на своей странице в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования.
 
"Будет судебное разбирательство", - отметил советник.
 
Апостол обнародовал фотографии составления админпротокола и сам протокол.
 

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