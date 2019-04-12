За год хлеб в Украине подорожал на 20% - Госстат
12 апреля, 2019, 16:45
Цена на хлеб из муки первого сорта в Украине в марте этого года выросла на 22,3% по сравнению с мартом прошлого года и составила 18,22 грн за кг
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает УНИАН.
В марте текущего года цена на хлеб из муки высшего сорта в среднем по Украине составляла 22,63 грн / кг, что на 19% больше, чем в марте 2018 года.
Кроме того, ржаной и ржано-пшеничный хлеб в марте подорожал на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 19,02 грн / кг, а нарезной батон - на 20,2%, до 13,02 грн / 0,5 кг .
В Госстате также отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
- Напомним, цена на разные группы молочных продуктов за год выросла с 5 до 15%. Стремительно за этот период росла цена на йогурт - он подорожал на 15,2%.
- 14 января Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Согласно им, за 2018 год лук подорожал в три раза, капуста - в два, а вот яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.
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