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Известный писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала

Известный украинский детский писатель Александр Дерманский прекратил сотрудничество с телеканалом "1+1"

Об этом он написал в Facebook.

"К сожалению, вынужден прекратить 11-летнее сотрудничество с каналом. Спасибо всем, с кем довелось поработать за эти годы. Жанна Скорая, Маричка Падалко и все остальные. Спасибо. Вы - настоящие профессионалы и, убежден, замечательные люди. Может, поработаем еще раз где-то в другом месте", - написал Дерманский.

На вопрос Укринформа о причинах такого решения Дерманский ответил, что это - из-за нынешней политики телеканала.

"Ничего особенного. Я вообще фигура не знаковая для канала и работал не в штате. Да и моя работа, и, соответственно, программа совсем не причастны к ТСН и политике канала. Я был автором детской программы "Машенькин кинозал". Теперь не хочу им быть", - сказал писатель.

Александр Дерманский - писатель, поэт, преподаватель, литературный редактор, сценарист, автор многих популярных книг для детей.

 

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