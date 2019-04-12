Из Львова в Мукачево можно будет доехать за 1,5 часа. В правительстве запланировали новую трассу
Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, передает пресс-служба ведомства.
Согласно замыслу, новая дорога позволит сократить время поездки по направлению Львов - Мукачево до 1 часа 30 минут. Сейчас на эту дорогу нужно потратить 3 часа 30 минут.
Новая автомагистраль будет рассчитана на максимальную скорость движения 130 км / ч.
"Этот коридор очень важен для Украины, ведь по нему направляется основной экспортный поток в страны Южной и Юго-Западной Европы. Кроме этого, новая дорога также обеспечит стабильное соединение с Закарпатской областью", - отметил советник Главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава.
Дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП "Дыйда" и словацкой D1 через КПП "Ужгород".
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