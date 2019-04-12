//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выборы 21 апреля - это "красная карточка" политике Порошенко, - эксперт

Эксперт назвал причины отрыва Зеленского в рейтингах

Недовольство политикой Петра Порошенко является главной причиной большого отрыва Владимира Зеленского в президентских рейтингах. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты последнего социологического исследования от группы "Рейтинг".

"Главный фактор, который сейчас обеспечил такой большой разрыв между Порошенко и Зеленским, – недовольство политикой, которую проводил Петр Порошенко. Выборы 21 апреля – "красная карточка" его политике. С Владимиром Зеленским избиратели связали возможность изменений в стране. Он вызывал у людей наибольшее доверие. У него не было негативного бэкграунда участия в украинской политике, он – человек, который сам себя сделал", – сказал Золотарев.

По его словам, за неделю до второго тура выборов действующий президент Петр Порошенко не сможет догнать победителя первого тура Владимира Зеленского.

"Люди определились, и этот выбор – сознательный. Идейных сторонников Петра Алексеевича, если отнять "сетки" и другие средства контролируемого волеизъявления, – 6-7%. Реальный рейтинг – 10%. Человек, который, по мнению 80% избирателей, не должен находиться на своем посту и антирейтинг которого составляет более 50%, обречен на поражение", – отметил эксперт.

Также Золотарев обратил внимание, что, согласно опросу, после первого тура уровень оптимизма среди украинцев значительно возрос. Политолог объясняет это верой общества в победу Зеленского.

Напомним, по данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71,4% тех, кто намерен пойти на участки и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживает 28,6% граждан. 83% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

12 апреля, 2019 пятница

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать