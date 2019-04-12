Военные субмарины НАТО могут "неожиданно" появиться в Черном море, - канадский депутат

"Мы также должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут "неожиданно" появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать", - отметил Безан.

Если этого не сделать, то, по мнению политика, "Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории".

"Нам надо наше продвижение вперед продолжать, усиливать Украиныу, предоставляя ей больше обучения с точки зрения военных возможностей, обучение личного состава. Украина действительно является тем щитом, который защищает западный мир от того, что надвигается с Востока", - резюмировал политик.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.